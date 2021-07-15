В Бельгии ливни вызвали потоп: власти проводят эвакуацию

На Бельгию обрушились мощные ливни, которые привели к масштабным потопам в стране. Из-за непогоды погибло минимум двое человек, еще несколько считаются пропавшими без вести, сообщает Обозреватель.

Основной удар пришелся на провинцию Льеж, где власти объявили эвакуацию. Установлено, что 50-летний мужчина погиб в затопленном подвале дома. Еще один 22-летний парень погиб в быстром потоке воды.

Потоп в Бельгии
Потоп в Бельгии
"За целый день у нас было две смерти, мне также рассказывали о пропавших без вести", – сообщила губернатор провинции Льеж Катрин Делькур.

В коммуне Пепинстер десяток домов рухнули под сильным течением. Дома располагались у слияния рек Хене и Весдре.

Наводнение в Бельгии
Наводнение в Бельгии

На месте ЧП работают бригады пожарных с водолазами, которые со спасательными шлюпками и снаряжением помогают военным эвакуировать людей из их домов или при необходимости найти пропавших без вести.

Спасатели предупредили, что из-за высокого уровня воды на дамбе Монсин река Маас может выйти из берегов. Людей из региона эвакуировали.

К тому же из-за наводнения было временно остановлено железнодорожное движение на юге Бельгии.

Вода затопила улицы
Вода затопила улицы
Водой затопило дома
Водой затопило дома
Машины на улице оказались в водной ловушке
Машины на улице оказались в водной ловушке
Люди спасаются от воды
Люди спасаются от воды
Люди спасаются от потопа
Люди спасаются от потопа
Затопленные дома
Затопленные дома
Вода размыла дороги
Вода размыла дороги
Затопленная улица
Затопленная улица
Вода затопила дороги
Вода затопила дороги

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