В Бельгии ливни вызвали потоп: власти проводят эвакуацию

На Бельгию обрушились мощные ливни, которые привели к масштабным потопам в стране. Из-за непогоды погибло минимум двое человек, еще несколько считаются пропавшими без вести, сообщает Обозреватель.

Основной удар пришелся на провинцию Льеж, где власти объявили эвакуацию. Установлено, что 50-летний мужчина погиб в затопленном подвале дома. Еще один 22-летний парень погиб в быстром потоке воды.

Потоп в Бельгии

"За целый день у нас было две смерти, мне также рассказывали о пропавших без вести" , – сообщила губернатор провинции Льеж Катрин Делькур.

В коммуне Пепинстер десяток домов рухнули под сильным течением. Дома располагались у слияния рек Хене и Весдре.

Наводнение в Бельгии

На месте ЧП работают бригады пожарных с водолазами, которые со спасательными шлюпками и снаряжением помогают военным эвакуировать людей из их домов или при необходимости найти пропавших без вести.

Спасатели предупредили, что из-за высокого уровня воды на дамбе Монсин река Маас может выйти из берегов. Людей из региона эвакуировали.

К тому же из-за наводнения было временно остановлено железнодорожное движение на юге Бельгии.

Вода затопила улицы

Водой затопило дома

Машины на улице оказались в водной ловушке

Люди спасаются от воды

Люди спасаются от потопа

Затопленные дома

Вода размыла дороги

Затопленная улица