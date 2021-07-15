Украина получила первый ударный беспилотник из Турции

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции, предназначенный для Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже поступил в Украину, сообщает Интерфакс-Украина.

"Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина закупила в 2019 году для ВСУ и провела испытания турецкие ударные оперативно-тактические БПЛА Bayraktar TB2, оснащенные высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме того закуплены высокоточные легкие MAM-L и другие высокоточные боеприпасы.

В 2020 году Украинские военные апробировали Bayraktar TB2 и "Джавелины" на масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, а в апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону ООС, обнаружив технику противника.

В то же время для ВМС эти беспилотники ранее не закупались.