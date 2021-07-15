"Слуги народа" собрали подписи за назначение Монастырского министром

Фракция "Слуга народа" собрала подписи за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.﻿ Об этом в интервью журналистам сказала замглавы фракции Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я точную цифру, сколько собрано подписей, не знаю. Но там точно больше 226. Я не видела ни одного человека, который бы воздержался", - отметила она.

По словам Кравчук, эти подписи после сегодняшнего заседания фракции "СН" будут направлены премьер-министру Денису Шмыгалю, который должен внести в парламент представление на назначение нового главы МВД.