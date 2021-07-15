Адвокаты Медведчука подали апелляцию на решение суда

Адвокаты нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене, подали апелляцию на продление ему срока домашнего ареста, сообщает Новое время.

"Адвокаты Медведчука подали апелляцию на продление срока домашнего ареста. Смогут ли судьи апелляционного суда принять законное и справедливое решение? Интересный будет процесс", — написал депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Напомним, 9 июля Печерский суд Киева продлил круглосуточный домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Политик сразу заявил, что планирует обжаловать это решение.