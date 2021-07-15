Глава ФРС назвал главную угрозу популярности биткоина

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл усомнился в необходимости стейблкоинов и криптовалют после появления цифровой версии доллара, сообщает ForkLog.

Такие комментарии прозвучали в ходе ответов на вопросы членов палаты представителей по итогам выступления с докладом о состоянии экономики.

«Вам были бы ни к чему стабильные монеты и криптовалюты, если бы у вас появился цифровой доллар. Это один из самых сильных аргументов в его пользу», — заявил Пауэлл.

Глава ФРС подчеркнул, что доллару не угрожает потеря статуса резервной валюты даже после появления CBDC в других странах.

«У доллара нет конкурентов. Все для резервного статуса есть у США. Приоритет должен быть в том, чтобы при выпуске цифровой версии валюты все сделать правильно, а не на темпах реализации», — пояснил он.

Джером Пауэлл сравнил стейблкоины с фондами денежного рынка и сберегательными банками. Последние две категории регулируются, подчеркнул он.