Кличко выразил благодарность Авакову

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что за 7 лет работы уволенный министр внутренних дел Арсен Аваков выстраивал работу ведомства с нуля и поблагодарил его за конструктивные отношения, сообщает Украинская правда.

"Более 7 лет он возглавлял ведомство, работу которого пришлось, по большому счету, выстраивать с нуля. Начать реформу и трансформацию правоохранительных органов, создать национальную и патрульную полицию. Обеспечивать правопорядок в стране, которая 7 лет противостоит российской агрессии.

Да, в МВД, как и в работе других государственных учреждений, не все идеально. Вызовов еще много и есть над чем работать. Но в 2014 году, при министре Авакова, был заложен фундамент для кардинальных изменений в правоохранительной сфере. И это надо признать.

У меня, как мэра столицы, всегда были деловые и конструктивные отношения с министром Арсеном Аваковым и я хочу искренне поблагодарить его за это", - написал Кличко.