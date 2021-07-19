Когда ФЛП может не платить единый налог

Предприниматели - плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога на определенный период, сообщает ЛигаБизнес.

Упомянутым предпринимателям можно не платить единый налог:

в течение одного календарного месяца в году на время отпуска

в период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудоспособности, если она длится 30 и больше календарных дней.

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках утраты трудоспособности с обязательным приложением копии больничного листка подается налоговому органу по заявлению в произвольной форме (п. 295.5 в. 295, п.п. 298.3.2 в. 298 Налогового кодекса).

Отдельный срок подачи заявления относительно периода ежегодного отпуска и его форма не установлены.

Для избежания нарушения срока уплаты авансовых платежей целесообразно подавать заявление относительно периода ежегодного отпуска до начала отпуска, а заявление относительно срока утраты трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности подавать сразу после окончания больничного.

Если продолжительность отпуска меньше одного календарного месяца, то освобождение от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца не предусмотрена.

Плательщики единого налога первой и второй групп платят единый налог авансовыми взносами не позже 20 числа (включительно) текущего месяца. Такие плательщики единого налога могут осуществить уплату единого налога авансовым взносом за весь отчетный период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года.

Обращаем внимание, что плательщики единого налога третьей группы и первой и второй групп, которые используют наемных работников, на период отпуска не освобождены от уплаты единого налога.

Следовательно, предприниматели-плательщики единого налога 1 и 2 групп, могут воспользоваться нормой относительно освобождения от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска при условии, если они работают самостоятельно и не используют труд наемных лиц.