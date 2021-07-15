В Украине появились недорогие электрокроссоверы Ford

В Киеве журналисту удалось заснять новый Ford Territory. Компактный электрический кроссовер Форд официально не представлен в Украине, но его могут ввезти под заказ, сообщает АвтоПортал.

Причем, импортируют электромобиль Ford Territory из Китая, ведь это модель для местного рынка и выпускается она именно в Поднебесной. Цены на кроссовер стартуют примерно с 700 тыс. гривен за б/у авто и 850 тыс. – за новый.

Ford Territory оснащен электромотором мощностью 163 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с и развить 150 км/ч. Есть модификации с аккумуляторной батареей емкостью 50 или 60 кВт∙ч: в первом случае запас хода составляет 350 км, во втором – 435 км.

Электрокары Форд Территори могут быть довольно богато оснащены, ведь среди стандартного и дополнительного оборудования есть виртуальная панель приборов, панорамная крыша, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль.