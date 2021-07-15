В Украине начали проверять качество бензина в спецлабораториях

Государственная экологическая инспекция Украины начала отбор бензина для проверки его качества в лаборатории в рамках рыночного надзора. Первые пробы горючего были взяты во время проверки ООО "НИВА-1" в Одессе и ООО "ЮГ КОНТАКТ" в Херсоне, сообщает Обозреватель.

"По результатам выводов аккредитованной лаборатории ООО "Инспекторат Украина" автомобильные бензины и дизельные топлива этих предприятий отвечали требованиям Технического регламента" , – сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, начало лабораторных исследований топливно-масляной продукции – очень важный шаг к более эффективному рыночному надзору, результатом которого будет гарантия высокого качества горючего для покупателей.

Ранее специалисты Государственной экологической инспекции могли проводить только документальные проверки предприятий, контролируя наличие паспортов качества топлива, документов на присадки и их соответствие техрегламенту.

Малеваный отметил, что по сравнению с прошлым годом ведомству удалось значительно усилить работу в сфере рыночного надзора.

"За 1 полугодие 2021 года Госэкоинспекция провела более 600 мероприятий государственного рыночного надзора, по результатам которых принято почти 1000 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия или ограничения предоставления продукции на рынке" , – добавил он.

К нарушителям были применены санкции на общую сумму 9,6 миллиона гривен. Это в пять раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.