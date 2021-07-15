Представлен электрокроссовер с запасом хода в 1000 км

В Китае готовятся запустить в продажу электрокроссовер GAC Aion LX в новой дальнобойной версии. Его запас хода впечатляет, ведь он достигает около 1000 км, сообщает АвтоПортал.

И это не голословное заявление, ведь на испытаниях китайский электромобиль уже подтвердил свои возможности на испытаниях. Правда, без подзарядки он проехал только 904 км, но следует учесть, что тест проводили в очень жаркую погоду – при 36 градусах и с включенным кондиционером. В более щадящих условиях рекордные 1000 км вполне реальны.

Чтобы достичь таких показателей, GAC Aion LX получил новую аккумуляторную батарею емкостью 150 кВт∙ч. Для сравнения: в более доступных версиях предусмотрены батареи на 70 и 93 кВт∙ч, а запас хода составляет 503 и 650 км, соответственно (по циклу NEDC).

Полноприводной GAC Aion LX оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с. Кроссовер достигает 4786 мм в длину и 1935 мм в ширину при колесной базе в 2920 мм.

Топовая дальнобойная версия GAC Aion LXбудет стоить около 45 тыс. долларов. Китайский электромобиль довольно богато оснащен – у него есть 12,3-дюймовая виртуальная приборка, кожаный салон, электропривод сидений, панорамная крыша, камеры кругового обзора и система полуавтономного вождения.