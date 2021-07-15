Нехватка магния в организме: к чему приводит

Как проявляется нехватка магния в организме? Прежде всего, тревожными симптомами являются постоянная усталость и перепады настроения, головокружения и плохая координация, потеря аппетита, тошнота и рвота, запоры, головная боль, мышечные судороги и онемение рук и ног, выпадение волос и ломкость ногтей и прочее, сообщает Dr. Berg.

Где взять магний для организма, если обнаружилась нехватка магния? Каковы симптомы нехватки магния? В каких продуктах он содержится? Нехватка магния в организме приводит к плачевным последствиям, поэтому нельзя допускать его дефицита. Ответы смотрите далее в видео.