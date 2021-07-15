На повестку СНБО вынесли 6 вопросов, один из них – тайный

Заседание СНБО состоится завтра, 16 июля, в Киеве в 16.30 на ул. Банковой в ОПУ, а не на участке украино-российской границы в Сумской области, как планировалось ранее, сообщает Зеркало недели.

По информации ZN.UA, это выездное заседание Совбеза, на котором предполагался доклад председателя Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко, должно было быть посвящено, главным образом, состоянию оборудованности и укреплённости украинских границ.

По информации наших источников в ОПУ, повестка дня завтрашнего заседания СНБОУ в Киеве содержит шесть пунктов, один из которых тайный. Члены Совбеза обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021".

Также будут обсуждаться вопросы госполитики в сфере гражданства и возможные дополнительные мероприятия в этой сфере. Еще один пункт повестки дня - применение персональных экономических и других санкций. Члены СНБОУ также обсудят тему стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение как для экономики страны, так и для ее обороноспособности.