Британия откажется от грузовиков с ДВС

В ноябре 2020-го премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что с 2030 года в стране перестанут продавать бензиновые и дизельные (легковые) авто. Теперь же глава правительства объявил о похожем решении в отношении грузового транспорта, сообщает АвтоПортал.

Правда, сроки более щадящие: согласно принятому плану, Великобритания планирует запретить продажу дизельных и бензиновых грузовиков не позднее 2040 года.

Так, с 2035 года в Туманном Альбионе невозможно будет купить грузовик или фургон, работающий на ископаемом топливе, который весит от 3,5 до 26 тонн. А уже до конца десятилетия запрет распространиться на все грузовики, включая магистральные тягачи.

Отметим, что к 2050 году Великобритания намерена достичь нулевых выбросов углекислого газа. Аналогичную цель вынашивает и Евросоюз, поэтому буквально вчера, 15 июля, Еврокомиссия объявила о том, что в странах ЕС будут запрещены продажи топливных машин с 2035 года. Аналогичный срок отказа от бензиновых и дизельных автомобилей в июле назвала также Канада.

Отметим, что кроме вышеуказанных стран, продажи «ДВСников» намерены запретить полностью Сингапур, Япония и американский штат Калифорния, частично – Китай и Индия.