Бюджетная декларация: когда украинские зарплаты догонят польские

Верховная Рада одобрила в целом правительственную Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая предусматривает постепенное повышение заработных плат в Украине, сообщает УНИАН.

За это решение проголосовали 269 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Бюджетная декларация предусматривает повышение минимальной зарплаты в Украине с нынешних 6000 гривен до:

с 1 января 2022 года - 6500 гривен;

с 1 октября 2022 года - 6700 гривен;

с 1 января 2023 года - 7176 гривен;

с 1 января 2024 года - 7665 гривен.

Также планируется постепенное увеличение среднемесячной зарплаты с нынешних 15 тысяч гривен до:

в 2022 году - 15 258 гривен;

в 2023 году - 17 159 гривен;

в 2024 году - 19 063 гривен.

В эквиваленте евро минимальная зарплата в Украине в настоящее время составляет 183 евро, а средняя – 460 евро. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы.

К примеру, в соседней Польше, уровень заработной платы втрое больше, чем в нашей стране. Минимальная зарплата там составляет 610 евро, а средняя - 1200 евро.

Согласно принятой Бюджетной декларации, в 2024 году в переводе на евро минимальная зарплата в Украине будет составлять 230 евро, а средняя – 575 евро.

Такими темпами украинские зарплаты догонят польские через 18 лет при условии, что польские зарплаты не будут расти.