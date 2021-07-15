Побочная реакция COVID-прививки: когда идти к врачу

Медработники, которые проводят прививки от COVID-19, должны предупредить о возможных реакциях организма. Некоторые реакции проходят через несколько дней. При судорогах, потере сознания, сильной боли необходимо немедленно обратиться в медучреждение, сообщает Укринформ.

"Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса" , - говорится в сообщении Минздрава.

Перечень возможных реакций: покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, увеличенные лимфатические узлы, тошнота, утомляемость, бессонница, головокружение.

"Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками.

Другой риск при прививке - аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам предоставили срочную помощь", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение необходимо, если после прививки возникли следующие симптомы: судороги, потеря сознания, рвота, сыпь на теле, сильная боль, температура свыше 38°C, спутанность речи.

Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.