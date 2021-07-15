7 секретов счастливой жизни

А знаете ли вы в чем секрет счастья? Нам всегда кажется, что трава у соседа на газоне зеленее, робота старого приятеля более высокооплачиваемая, а дети школьного друга послушнее ваших. И значит, жизнь у них более счастливая, сообщает Men's Life.

Однако психологи советуют не заглядывать в чужие окна. Гораздо лучше искать, создавать счастье в своей собственной жизни. Ниже находятся рекомендации как быть счастливым.

1. Люди, которые имеют более высокий уровень развития, ощущают себя гораздо уверенней и более счастливыми. Все время стремитесь к развитию: читайте, посещайте выставки и театры, концертные залы. Это поможет вам раздвинуть рамки жизни, откроет вам новые мира и горизонты.

2. Заведите домашнее животное – собаку или кота. Преданность этих животных поднимут вашу самооценку.

3. Будьте добрее, приветливее, внимательнее и заботливее к окружающим людям. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам.

4. В некоторых вещах будьте альтруистом. Не пытайтесь из всего извлечь собственную пользу.

5. Часто вспоминайте приятные для вас моменты из жизни.

6. Регулярно занимайтесь сексом. Только помните, что истинное ощущение счастья от секса вы испытаете только с любимым и близким человеком.

7. И не стоит стремиться быть счастливее всех. Погоня за счастьем отдаляет его от нас. Мы забываем, что оно не в вещах и карьере, а в людях, которые нас окружают. Помните об этом и будьте счастливы!