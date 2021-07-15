Маричка Падалко с семьей поехала в Грибовку на отдых

Сезон летних отпусков набирает обороты. Звезды один за другим летят на отдых. Телеведущая Маричка Падалко с семьей поехала в курортное село Грибовка, что в Одесской области, сообщает 24 Канал.

С мужем-журналистом Егором Соболевым, 14-летним сыном Михаилом, 12-летней дочерью Марией и 10-летней Екатериной телезвезда загорает на пляже на шезлонгах и пробует то, что у моря продают местные. Они остановились на базе отдыха, которая расположена прямо на пляже.

"Хорошее море. Базы прямо на пляже. Относительно тихо. Без "тусы"," , – делилась Маричка Падалко.

Ведущая поделилась пляжным фото в своем инстаграм. На фото она позировала в купальнике трендового малинового цвета и с заплетенными волосами, показав безупречный вид без косметики.

"Куда ни глянь, море – везде" , – подписала Маричка Падалко.