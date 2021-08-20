Модная одежда лета для девушек с размером L и больше

Опытный стилист Яна Платонова рассказала о стильных идеях образов для девушек с размером одежды L и больше. На примере специальной фотоподборки она показала, что необязательно иметь стройную фигуру, чтобы выглядеть красиво. Женщинам, которые носят размер L+, тоже есть что показать, если правильно скомбинировать вещи, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Instagram специалист объяснила все в деталях. По ее мнению, "размерная сетка одежды – это довольно условное понятие", и всегда можно найти тот вариант аутфита, который нужен именно вам.

"Традиционно размер plus size стартует с 50-52, но я сознательно пишу L+, потому что эти же варианты подойдут и для mid size. В целом, понятие размерной сетки сейчас носит очень условный характер. Важно смотреть не на цифры на бирке, а на посадку вещи на вас. Так, очень стройные девушки с размером XS смело покупают себе L и XL и точно так же на вас может сесть размер L лучше, чем "родной" XL" , – объяснила подробнее Платонова.

Образы с брюками. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Образы с блузами и рубашками. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Образы с платьями и комбинезонами. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

В фотоподборке стилист продемонстрировала самые разнообразные варианты образов: от летних комбинезонов и платьев, до укороченных брюк с блузами и юбок.

Образы с платьями и костюмами. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Вариант летнего образа. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Образы с джинсами и шортами. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Образы с легкими платьями. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e

Образы с длинными юбками. Источник: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e