Россия заявила о "контрабанде" 80 тысяч тонн нефти в Украину

В Украину была доставлена партия нефти из России в размере 80 тысяч тонн и общей стоимостью более 2 млрд российских рублей (свыше 27 млн долларов). Об этом заявила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера Altai, после погрузки в порту Новороссийск 80 тысяч тонн нефти, при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт Южный (Украина), где осуществил выгрузку товаров в нарушение запрета", – говорится в сообщении.

Утверждается, что был нарушен введенный правительством РФ запрет на вывоз сырой нефти на территорию Украины. Российские оперативники установили, что капитан танкера заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину от представителя зарегистрированной в Великобритании компании-оператора, а также "указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза".

В результате Центральная энергетическая таможня ФТС России возбудила по данному факту уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч.1 ст.226.1 УК РФ).