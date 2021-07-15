Байден и Меркель не будут делать заявлений по поводу "СП-2"

В Совете по национальной безопасности заявили, что в ходе сегодняшних переговорах между лидерами США и Германии будут затронуты вопросы, касающиеся России и Украины, однако каких-либо заявлений по этому поводу ожидать не стоит, сообщает Голос Америки.

Российская угроза общеевропейской безопасности и суверенитету Украины будет обсуждаться на переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Джо Байденом, которые пройдут в четверг в Белом доме.

Однако представители администрации не думают, что по итогам сегодняшних переговоров будут сделаны какие-либо заявления в отношении российского газопровода "Северный поток-2", который, как заявляют в Москве, вскоре будет введен в эксплуатацию.

Об этом в беседе с журналистами заявили высокопоставленные представители Совета по национальной безопасности администрации Байдена.

Канцлер Ангела Меркель весь сегодняшний день проведет в переговорах и встречах с руководством Соединенных Штатов. Утром канцлер встретится с вице-президентом Камалой Харрис, а около полудня начнется встреча Меркель с президентом Байденом, по итогам которой состоится пресс-конференция.

Представитель Совета по национальной безопасности, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнула, что вопрос о "Северном потоке-2" по-прежнему волнует Вашингтон, который уже неоднократно затрагивал эту тему в общении с Берлином.

"Мы ожидаем, что президент Байден поделится своими давними опасениями с канцлером Меркель во время их встречи по поводу этого российского геополитического проекта, чтобы гарантировать, что он... не будет использоваться в качестве инструмента принуждения против Украины, наших восточноевропейских союзников, или любых других стран, - заявил источник в Белом доме , - Санкции, о которых было объявлено в мае, позволили нам... иметь возможность работы с Германией, стараясь при этом найти способы уменьшить негативное воздействие трубопровода".

Источник заявил, что лидеры США и Германии "продолжат обсуждение этих вопросов" , однако в Белом доме не ожидают, что Байден и Меркель сделают в четверг какие-либо официальные объявления или расскажут о результатах обсуждения "Северного потока-2".

В Белом доме добавили, что очередных новостей по этому поводу следует ждать в августе, когда в Конгресс будет передан очередной отчет Госдепартамента о санкциях в отношении "Северного потока-2".

Кроме того, источник подчеркнул, что приглашение Джо Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Белый дом остается в силе, и этот визит, по всей видимости, состоится этим летом, хотя точная дата поездки пока что неизвестна.

"У президента был телефонный разговор с президентом Зеленским прямо перед его поездкой в Европу, перед тем как он встретился с президентом Путиным. Они смогли обсудить продолжающуюся агрессию России против Украины, а также вопрос "Северного потока-2" - добавила представитель Совета по национальной безопасности.