Байден и Меркель не будут делать заявлений по поводу "СП-2"
В Совете по национальной безопасности заявили, что в ходе сегодняшних переговорах между лидерами США и Германии будут затронуты вопросы, касающиеся России и Украины, однако каких-либо заявлений по этому поводу ожидать не стоит, сообщает Голос Америки.
Российская угроза общеевропейской безопасности и суверенитету Украины будет обсуждаться на переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Джо Байденом, которые пройдут в четверг в Белом доме.
Однако представители администрации не думают, что по итогам сегодняшних переговоров будут сделаны какие-либо заявления в отношении российского газопровода "Северный поток-2", который, как заявляют в Москве, вскоре будет введен в эксплуатацию.
Об этом в беседе с журналистами заявили высокопоставленные представители Совета по национальной безопасности администрации Байдена.
Канцлер Ангела Меркель весь сегодняшний день проведет в переговорах и встречах с руководством Соединенных Штатов. Утром канцлер встретится с вице-президентом Камалой Харрис, а около полудня начнется встреча Меркель с президентом Байденом, по итогам которой состоится пресс-конференция.
Представитель Совета по национальной безопасности, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнула, что вопрос о "Северном потоке-2" по-прежнему волнует Вашингтон, который уже неоднократно затрагивал эту тему в общении с Берлином.
"Мы ожидаем, что президент Байден поделится своими давними опасениями с канцлером Меркель во время их встречи по поводу этого российского геополитического проекта, чтобы гарантировать, что он... не будет использоваться в качестве инструмента принуждения против Украины, наших восточноевропейских союзников, или любых других стран, - заявил источник в Белом доме, - Санкции, о которых было объявлено в мае, позволили нам... иметь возможность работы с Германией, стараясь при этом найти способы уменьшить негативное воздействие трубопровода".
Источник заявил, что лидеры США и Германии
"продолжат обсуждение этих вопросов", однако в Белом доме не ожидают, что Байден и Меркель сделают в четверг какие-либо официальные объявления или расскажут о результатах обсуждения "Северного потока-2".
В Белом доме добавили, что очередных новостей по этому поводу следует ждать в августе, когда в Конгресс будет передан очередной отчет Госдепартамента о санкциях в отношении "Северного потока-2".
Кроме того, источник подчеркнул, что приглашение Джо Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Белый дом остается в силе, и этот визит, по всей видимости, состоится этим летом, хотя точная дата поездки пока что неизвестна.
"У президента был телефонный разговор с президентом Зеленским прямо перед его поездкой в Европу, перед тем как он встретился с президентом Путиным. Они смогли обсудить продолжающуюся агрессию России против Украины, а также вопрос "Северного потока-2" - добавила представитель Совета по национальной безопасности.
В целом в Белом доме ожидают, что визит Меркель окажется крайне продуктивным: лидеры США и Германии планируют обсудить широкий ряд вопросов, включая проблемы, связанные с изменением климата и пандемией COVID-19, политическое и экономическое сотрудничество, вопросы национальной безопасности, в том числе
"противодействие российским кибератакам и территориальной агрессии", а также
"поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", заявили в администрации.