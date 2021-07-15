Бизнес раскритиковал закон о криминализации контрабанды

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) обратилась к парламенту с просьбой доработать законопроект №5420, которым вводится уголовная ответственность за контрабанду товаров и за их недостоверное декларирование. Эксперты поддерживают ужесточение такого наказания, но критикуют положения о таможенных декларациях, которые могут создать проблемы даже для честного бизнеса, сообщает UBR.

Документ предлагает установить уголовную ответственность за внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений или непредоставление достоверных данных о товарах или транспортных средствах коммерческого назначения.

"Использование таких неконкретных формулировок допускает возможность привлечения декларантов компаний к уголовной ответственности за неумышленные ошибки в таможенных декларациях и приведет к необходимости 100% предварительного осмотра грузов. Ситуация с доначислением таможенных платежей по результатам таможенного пост аудита вообще выглядит катастрофической" , – считают в ЕВА.

Проект закона предусматривает слишком широкий диапазон в выборе наказания (относительно небольшой штраф 17 тыс. грн или лишение свободы на 11 лет). Это, по мнению бизнеса, влечет за собой возможные коррупционные риски.

В то же время в ассоциации поддерживают установление уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров. Поскольку такие нарушения лишают бюджет значительных поступлений и наносят вред репутации Украины.

Однако в таком виде законопроект №5420 приведет к нивелированию большинства достижений в упрощении процедур торговли, добавили в ЕВА.