Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Монастырского главой МВД

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел. Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), сообщает Интерфакс-Украина.

"Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД", - написал Юрчишин на своей странице в "Фейсбук".

Публикацию в соцсети парламентарий сопроводил фотокопией соответствующего представления главы правительства, датируемого 15 июля 2021 года. В тексте документа говорится, что представление вносится, в частности, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая имеет право коалиции в Верховной Раде IX созыва.

Как сообщалось, Арсен Аваков во вторник подал заявление об увольнении с должности, которое Верхрвная Рада поддержала 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность нового руководителя министерства внутренних дел Украины кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.

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