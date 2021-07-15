Первое видео глубоководного прозрачного осьминога

Ученые впервые смогли снять на видео в глубинах Тихого океана редкого прозрачного осьминога, сообщает УНИАН.

Морские биологи заметили стеклянного осьминога (Vitreledonella richardi) во время 34-дневной экспедиции в акватории отдаленных островов Феникс. Это архипелаг, расположенный на расстоянии более чем 5100 км к северо-востоку от Сиднея, Австралия.

Как и другие полупрозрачные существа, Vitreledonella richardi почти полностью прозрачны. Лишь их цилиндрические глаза, зрительный нерв и пищеварительный тракт кажутся непрозрачными.

Экипаж экспедиции на борту исследовательского судна Falkor сообщил о двух встречах со стеклянным осьминогом, что является редкостью. Экспедицию снарядил некоммерческий операционный фонд Schmidt Ocean Institute, основанный Венди и Эриком Шмидтом, бывшим гендиректором Google. В экспедиции также приняли участие ученые из Бостонского университета и океанографического института Вудс-Хоул.

Vitreledonella richardi были впервые описаны в 1918 году. О них мало что известно, кроме того, что они живут в тропических и субтропических областях в мезопелагической (или сумеречной) зоне океана на глубине 200-1000 м, а также в батипелагической (или полуночной) зоне, на глубине от 1000 до 3000 м.

Отмечается, что во время экспедиции команда ученых обнаружила несколько видов морских животных на девяти ранее неисследованных подводных горах. Для выполнения задач ученым помогал робот SuBastian, оснащенный камерой с высоким разрешением и инструментами для сбора проб.

За время экспедиции аппарат совершил 21 погружение общей продолжительностью 182 часа. За это время ему дважды повезло встретить и запечатлеть на видео стеклянного осьминога Vitreledonella richardi.

SuBastian также сделал кадры с китовой акулой (самой большой живой рыбой в мире) и длинноногим крабом, ворующим рыбу у другого краба.