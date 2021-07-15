ЮАР мобилизует тысячи солдат для подавления протестов

ЮАР планирует мобилизовать военные резервы и готовится развернуть более 25 тысяч солдат, чтобы остановить беспорядки на улицах городов, сообщает Лента.Ру.

Решение было принято на фоне непрекращающихся уличных столкновений, в результате которых погибли уже 72 человека. По сообщениям правительства, пока не ясно, когда можно будет развернуть подкрепление, так как мобилизация может занять несколько недель и обойдется в немалые суммы.

Также на власти республики оказывают давление напуганные общины, которые в целях самообороны вооружаются, чтобы противостоять мародерам, что приводит к новому витку насилия.

Ситуация в ЮАР обострилась после заключения в тюрьму бывшего президента республики Джейкоба Зумы. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы после отказа дать показания по делу о коррупции во время его президентского срока. После вынесения приговора в стране произошли уличные беспорядки. Всего пострадали более трех тысяч человек.