Ученые обнаружили, что "затяжной COVID" может иметь более 200 симптомов

Британские ученые в рамках масштабного международного исследования с участием людей с "затяжным COVID" обнаружили более 200 симптомов - от "мозгового тумана" и галлюцинаций до дрожи и шума в ушах, сообщает Укринформ.

Исследование показало, что вирус может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода после выздоровления.

В ходе исследования, опубликованного в журнале EClinicalMedicine от The Lancet, было опрошено 3762 человека из 56 стран с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. В результате было выявлено 203 симптомы, из которых 66 отслеживали в течение семи месяцев.

Самыми распространенными симптомами были усталость, недомогание после физических или умственных нагрузок, "мозговой туман", головокружение, зрительные галлюцинации, зуд кожи, изменения менструального цикла, нарушение половой функции, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий герпес, потеря памяти, ухудшение зрения, диарея и шум в ушах.

Афина Акрам, невролог из Университетского колледжа Лондона и старший автор исследования, отметила, что все еще чувствует симптомы через 16 месяцев после заражения коронавируса. По ее словам, вероятно, десятки тысяч пациентов "страдают молча, и не уверены, что их симптомы связаны с COVID-19".

Исследователи также фиксировали прогрессирование симптомов со временем. Более 2,4 тысячи респондентов с симптомами, которые длились дольше шести месяцев утверждают, что они чувствовали в среднем 13 симптомов в течение седьмого месяца.

Отмечается, что около 22% людей, принимавших участие в опросе, заявляли, что не могут работать после выздоровления.