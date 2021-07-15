В центре Бухареста вертолет США сел на оживленную дорогу

В центре столицы Румынии Бухаресте сегодня, 15 июля, аварийно сел вертолет вооруженных сил США Black Hawk, который принимает участие в репетиции ко Дню авиации (20 июля), сообщает Деловая столица.

Как сообщается, вертолет совершил экстренную посадку после того, как пилоты сообщили о проблемах.

При этом он сбил два световых столба и еле избежал автомобильной пробки.

"Тот момент, когда вертолет армии США Black Hawk, принимающий участие в репетициях ко Дню авиации (20 июля), совершил экстренную посадку в центре Бухареста сегодня, 15 июля, после того, как пилоты сообщили о проблемах" , — говорится в сообщении.

О травмах среди пилотов и участников дорожного движения не сообщается.