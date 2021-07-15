Microsoft "оживит" легендарного помощника в Office

Компания Microsoft запустила необычный челлендж для своих поклонников, в результате которого она "оживит" легендарного помощника Скрепку. Анимированный персонаж Clippy может появиться появиться в Office уже в скором времени, сообщает УНИАН.

Челленджем и радостной новостью компания поделилась на своей странице в Twitter﻿.

Так, разработчики компании написали, что Скрепка появится в Microsoft 365 в виде эмодзи, если пост с изображением анимированного помощника соберет более 20 тысяч лайков. Пользователи не жалели отметок "нравится", в результате чего публикация уже собрала почти 150 тысяч лайков.

Теперь, если Microsoft выполнит свое обещание, легендарный помощник по прозвищу Скрепыш снова появится в Office. Скрепку пытались вернуть несколько лет назад.

Тогда сотрудники компании "возрождали" помощника в виде анимированных стикеров для Microsoft Teams, однако уже через несколько дней Clippy снова удалили. Причиной так называемого "увольнения" компания назвала тот факт, что Скрепка не соответствовала современному дизайну и бренду корпорации.