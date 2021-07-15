Легкий способ заморозить малину на зиму: в силиконовых формочках

Заморозить малину в силиконовых формочках без сахара – простой и оригинальный способ, который поможет сохранить максимум витаминов. Мыть ягоды не стоит, иначе они размокнут и потеряют форму, сообщает Сегодня.

Делают это разными способами: целиком, в виде пюре, с сахаром и без него. Заготовленные ягоды можно добавлять в смузи, компоты, алкогольные коктейли, использовать для приготовления десертов, пирогов и пирожков, сорбетов или соусов к мороженому.

Как заморозить малину в формочках

Время приготовления:

5 минут + время на замораживание

﻿Малину перебрать, выбросить испорченные ягоды. Разделить на две части.