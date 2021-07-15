ЕС не для всех: куда могут поехать отдыхать вакцинированные украинцы

В Украине от COVID-19 провакцинировали почти 2,5 млн человек, из которых половина получили обе дозы. Поэтому для все большего числа украинцев становится актуальным вопрос: куда можно поехать в отпуск, если уже прошел вакцинацию, сообщает Деловая столица.

14 июля ЕС рекомендовал государствам-членам разрешить въезд украинцам, но каждая страна сама будет решать, включать Украину в свой "зеленый" список и какими будут условия путешествия. Теперь МИД ожидает новых договоренностей об открытии ранее закрытых для наших граждан стран. Некоторые страны ЕС уже открыты для привитых украинцев и/или тех, которые будут предоставлять на границе "свежие" негативные ПЦР-тесты или справку о перенесенной болезни.

Предполагается, что те страны ЕС (и не только), которые до сих пор были закрытыми для украинских путешественников или требовали проходить длинный (10-14 дней) карантин по прибытии, будут просить предоставить сертификат вакцинации.

В Украине такой заработал в тестовом режиме в "Дії" с 1 июля: правительство подчеркивало, что наше государство является первой из стран ЕС, которая внедрила такой документ. Сертификат имеет украинскую и международную версии. Получить документ могут люди, которые уже получили две дозы вакцины от COVID-19, но пока он работает только в тестовом режиме и все места на тестирование сертификата уже заняты. Всего на испытания системы записалось более 34 тыс. человек и, теоретически, те из них, которые получили две дозы признанного определенной страной препарата, уже могут пересечь ее границу с сертификатом Минцифры. Ранее же в Украине выдавались лишь бумажные международные сертификаты вакцинации, которые признавали только Венгрия, Турция и Болгария.

Пока что в Украине есть четыре вакцины — Sinovac, Pfizer и AstraZeneca (новое название — Vaxzevria) и Covishield (по лицензии AstraZeneca). 5 июля в Украине зарегистрировали Johnson&Johnson, также власти обещают поставки американской Moderna. В свою очередь, Евросоюз официально признает четыре вакцины — Pfizer, Moderna, Vaxzevria и Johnson&Johnson. Учитывая вероятное открытие ЕС, ускорение темпов вакцинации и запуск сертификатов, журналисты решили разобраться, какие страны мира признают имеющиеся у нас препараты, куда въезд вообще пока невозможен, а кто пускает наших граждан по-прежнему — без лишних бумажек.

Возможности для привитых Sinovac

Привитых вакциной против коронавируса китайского производства Coronavac (Sinovac) пускают в тринадцать стран. Этот препарат пока не признан всеми странами ЕС, однако признан ВОЗ. Вакцинированы туристы из Украины с международным свидетельством о прививках могут улететь в:

Испанию (въезд разрешен только привитым туристам); Эстонию (въезд разрешен только привитым туристам); Австрию (непривитые могут въехать с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении от COVID-19 при условии прохождения 10-дневного карантина); Нидерланды (въезд разрешен только привитым туристам); Молдову (непривитые могут въехать с отрицательным ПЦР-тестом или при условии прохождения 14-дневного карантина); Венгрию (непривитые могут въехать с разрешения венгерской полиции и 10-дневным карантином); Турцию (принимает также справку о выздоровлении, негативные ПЦР и экспресс-тесты); Грецию (принимает и справку о выздоровлении, негативные ПЦР и экспресс-тесты); Болгарию (также принимает справку о выздоровлении, негативные ПЦР и экспресс-тесты); Португальскую Мадейру (от непривитых принимает отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении); Грузию (непривитые должны сделать ПЦР-тест для въезда и на третий день пребывания в стране); Словению (также принимает отрицательные ПЦР и экспресс-тесты) Египет (непривитые могут предоставить негативный ПЦР-тест или сделать его при въезде).

Некоторые из этих государств просят заполнить специальные анкеты, ссылки на которые можно найти здесь. ПЦР-тесты и другие документы для въезда должны быть продублированы на английском языке, международный сертификат вакцинации в приложении "Діяие" уже создан именно ею.

Куда можно поехать с прививкой Pfizer

Большинство правительств разных стран мира установили правило: въезд разрешен вакцинированным путешественникам лишь через две недели после получения второй дозы. Pfizer — не исключение. Кое-где число дней, которые должны были пройти от полной вакцинации может быть сокращено до 10 или 7, эту информацию надо проверять на сайте МИД в отношении страны, в которую планируется поездка. Все тринадцать вышеперечисленных стран признают Pfizer и без проблем позволяют въезд туристам из Украины, вакцинированным этим препаратом. Кроме них, с Pfizer также открытый въезд в:

Кипр (принимает также отрицательный ПЦР-тест, нужно будет сделать повторный в аэропорту островного государства);

Хорватию (также принимает справку о выздоровлении, негативные ПЦР и экспресс-тесты);

Германию (въезд разрешен только привитым туристам);

Румынию (также принимает отрицательные ПЦР-тесты для справки о выздоровлении, для других — двухнедельный карантин).

Для въезда нужно предоставлять цифровой COVID-сертификат европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на иностранном языке. В случае, например, с Хорватией, путешественникам также нужно будет продемонстрировать документ об уплате в полном объеме на планируемый период пребывания отеля/апартаментов/кемпов/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Несмотря на то, что весь ЕС официально признает Pfizer — это не значит, что украинцев с ним пускают во все европейские страні. Каждое государство самостоятельно принимает решение о том, открывать ли границы для граждан Украины.

Открытые страны для украинцев, привитых AstraZeneca

Англо-шведская компания AstraZeneca производит по своей лицензией две вакцины против COVID-19 — Vaxzevria, которую разработали в Оксфордском университете, и Covishield, которую производят в Индии. Это единственные препараты в Украине, которые являются взаимозаменяемыми — первая доза Vaxzevria, а вторая — Covishield — вполне приемлемый вариант, в отличие от смешивания, например, Sinovac и Pfizer. Однако в украинцев, которые получили хотя бы одну дозу Covishield из Индии, могут возникнуть проблемы с въездом в ЕС, ведь пока блок официально признает только Vaxzevria.

Vaxzevria сейчас признают все страны, которые открыты для украинцев с Pfizer и/или Sinovac. С Covishield же украинцам пока официально можно путешествовать в пяти странах:

Австрии; Германии; Греции; Испании; Эстонии.

В МИД отметили, что если вы получили первую дозу вакцины Covishield, а вторую — корейской AstraZeneca, то позволять ли вам въезд, надо решать в стране, которая вас принимает.

Свободный въезд для украинцев

Несколько стран мира пускают украинцев по тем же правилам, что действовали и в допандемические времена. Чтобы к ним попасть, не нужны ни тесты, ни вакцинация, ни какие другие справки. Без ограничений можно ехать, например в Черногорию, а оттуда без теста к ее балканским соседкам — Сербии, Албании и Северной Македонии. Неважно, какой будет страна прилета и вылета: между этими государствами можно свободно путешествовать.

Такое решение правительства этих государств приняли преимущественно из-за конкуренции и сложный 2020 г., во время которого они потеряли существенные части своего ВВП из-за ограничений и закрытия.

Азия, США и Латинская Америка

Азиатские страны и территории пока не настроены открываться для туристов. Китай, Япония, Индонезия, Филиппины закрыты для путешественников, однако с ПЦР-тестом открыты Мальдивы. С туристической целью (но преимущественно через политические причины) запрещен и въезд в Беларусь.

В то же время с отрицательным ПЦР-тестом для въезда, повторным на 3-5 день после прилета и разрешением на въезд от врача разрешен въезд в США. Следует учесть, что не через все страны Европы удастся попасть в Америку транзитом, поэтому надежнее будет лететь через Турцию. Разрешен также въезд в Доминиканскую Республику. С отрицательным ПЦР-тестом при въезде и карантином можно попасть на Кубу, однако сейчас в стране проходят антиправительственные протесты, поэтому путешествие может быть опасным.

Великобритания пока не пускает без карантина даже полностью вакцинированных туристов, но позволяет въезд украинцам с восьмидневным карантином и тремя ПЦР-тестами: при пересечении границы, на второй и восьмой день самоизоляции.

Сейчас Еврокомиссия работает над общей позицией въезда туристов в ЕС, но пока государства-члены только начали процесс национальных консультаций о том, какие категории вакцин признавать для пересечения границы. Между тем ВОЗ просит людей не смешивать разные вакцины против коронавируса самостоятельно.

Следует помнить, что ситуация с открытием границ в мире стремительно меняется, особенно в условиях вакцинации, одновременного уменьшения случаев COVID-19 и опасности штамма "Дельта", через который некоторые страны могут усиливать карантин. Поэтому при планировании путешествия нужно проверять актуальную информацию пересечения границы. С дополнительными разъяснениями и ответами на самые популярные вопросы о путешествиях во времена пандемии можно ознакомиться на сайте Министерства иностранных дел.

Автор: Виктория Хожаинова