Глава ВР предлагает лишать мандата за невыполнение нардепами своих обязанностей

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает за доработку и повторное направление в Конституционный Суд Украины законопроекта, предусматривающего лишение полномочий народного депутата за систематическое пренебрежение обязанностями и прогулы пленарных заседаний, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать. Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный Суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили отрицательное заключение Конституционного Суда", - сказал Разумков.

Он отметил, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции:

"Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата".

Глава Верховной Рады напомнил, что Конституционный Суд также предоставил отрицательное заключение законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной Закон и позволил бы лишать мандата за неперсональное голосование в парламенте.

В то же время он отметил, что проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения Уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.