НБУ установил квалификационные требования к коллекторам

Национальный банк утвердил Положение о квалификационных требованиях к работникам коллекторских компаний, сообщает ЮрЛига.

Соответствующее постановление Правления Национального банка от 9 июля 2021 года № 77 "Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к работникам коллекторских компаний" вступило в силу 14 июля.

В частности, регулятор установил требования к деловой репутации и профессиональной пригодности таких лиц. Коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют ли их работники определенным требованиям.

Работники коллекторской компании или заявителя, непосредственно взаимодействующие с потребителями финансовых услуг, и привлеченные лица должны в течение всего времени занятия соответствующей должности / выполнения функций соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) относительно профессиональной пригодности - иметь достаточный уровень знаний для выполнения требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг, включая требования к непосредственному взаимодействию с потребителями финансовых услуг при урегулировании просроченной задолженности (требования к этичному поведению), и законодательства Украины о защите персональных данных;

2) к деловой репутации - не иметь судимости за уголовное правонарушение против общественной безопасности, собственности, в сфере хозяйственной деятельности, использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, против жизни и здоровья лица, не снятой или не погашенной в установленном законодательством Украины порядке.

Коллекторской компании или заявителю запрещается назначать кандидата на должность, предусматривающую непосредственное взаимодействие с потребителями финансовых услуг, или привлекать для непосредственного взаимодействия с потребителями финансовых услуг лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, установленным в Положении, и/или не прошедших проверку на соответствие квалификационным требованиям, установленным в Положении.

Коллекторская компания должна периодически (по меньшей мере один раз в год) осуществлять контроль за соответствием работников коллекторской компании, непосредственно взаимодействующих с потребителями финансовых услуг, и привлеченных лиц требованиям законодательства Украины по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг при урегулировании просроченной задолженности и Положения.

Национальный банк имеет право рассмотреть вопрос о соответствии работников коллекторской компании, непосредственно взаимодействующих с потребителями финансовых услуг, и привлеченных лиц квалификационным требованиям, установленным в Положении (в случае получения/выявления информации, которая может свидетельствовать о несоответствии этих лиц квалификационным требованиям).

Коллекторская компания в случае получения требования Нацбанка об устранении нарушения путем отстранения работника (работников) от непосредственного взаимодействия с потребителями финансовых услуг обеспечивает перевод такого работника на должность, не предусматривающую непосредственное взаимодействие с потребителями финуслуг, в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования и уведомляет Национальный банк о принятых мерах в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих мер.

Коллекторская компания в случае получения требования Национального банка об устранении нарушения путем отстранения привлеченного лица от непосредственного взаимодействия с потребителями финансовых услуг обеспечивает прекращение гражданских договоров с таким привлеченным лицом в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования и уведомляет Национальный банк о принятых мерах в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих мер.