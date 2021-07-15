Украина получит вакцины от стран ЕС
Еврокомиссия поддержала обмен более чем 3 миллионов доз вакцин против коронавируса со странами, которые не входят в состав ЕС. Украина, со своей стороны, также получит более полумиллиона доз через Европейский механизм гражданской защиты, сообщает РБК-Украина.
"Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 миллиона вакцин уже были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Спасибо всем странам за проявленную солидарность", - заявил комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарич.
Стоит отметить, что Украина также получит партию доз через Европейский механизм гражданской защиты. В страну транспортируют 500 тысяч доз из Дании и 100,8 тысячи из Румынии.
В список стран, которые получат помощь от ЕС также попали:
- Албания - 280 тысяч доз;
- Бутан -139 тысяч доз;
- Босния и Герцеговина - 250 тысяч доз;
- Косово - 250 тысяч доз;
- Северная Македония - 250 тысяч доз;
- Тайвань - 10 тысяч доз;
- Тунис - 50,4 тысячи доз.
Сергей Пышкин