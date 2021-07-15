Украина получит вакцины от стран ЕС

Еврокомиссия поддержала обмен более чем 3 миллионов доз вакцин против коронавируса со странами, которые не входят в состав ЕС. Украина, со своей стороны, также получит более полумиллиона доз через Европейский механизм гражданской защиты, сообщает РБК-Украина.

"Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 миллиона вакцин уже были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Спасибо всем странам за проявленную солидарность" , - заявил комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарич.

Стоит отметить, что Украина также получит партию доз через Европейский механизм гражданской защиты. В страну транспортируют 500 тысяч доз из Дании и 100,8 тысячи из Румынии.

В список стран, которые получат помощь от ЕС также попали:

Албания - 280 тысяч доз;

Бутан -139 тысяч доз;

Босния и Герцеговина - 250 тысяч доз;

Косово - 250 тысяч доз;

Северная Македония - 250 тысяч доз;

Тайвань - 10 тысяч доз;

Тунис - 50,4 тысячи доз.

Сергей Пышкин