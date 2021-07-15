Газпром по бросовой цене распродает газ СП-2 на 2022 год

«Газпром экспорт» наращивает продажи газа в Европу на своей бирже по цене вдвое ниже котировок в странах ЕС с доставкой в 2022 году.﻿ Об этом свидетельствуют данные электронной торговой площадки (ЭТП), сообщает Oilpoint.

За первые девять дней июля при этом компания уже распределила около 500 млн кубометров, тогда как в марте — всего 276 млн кубометров, в апреле — 736 млн, в мае — 1 млрд, а в июне — 1,15 млрд кубометров.

При этом «Газпром» предлагает довольно привлекательные цены. Если на нидерландской бирже TTF топливо с поставками этой зимой и в первой половине 2022 года торгуется на уровне $ 253-$ 400 за тысячу кубометров, то российский газ на первый квартал и весь 2022 год — по $ 180.

Очевидно, российская компания рассчитывает на то, что в 2022 году уже будет работать «Северный поток-2».