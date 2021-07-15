Экс-главу Геокадастра Киевской подозревают в причинении миллиардного ущерба

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении экс-главе Главного управления Госгеокадастра Киевской области. Поступки чиновника нанесли стране 1,2 млрд гривен материального ущерба из-за служебной халатности, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным следствия, в 2019 году должностные лица геокадастру отменили государственную регистрацию 323 га земель ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица" и внесли их в земли запаса, разделив по 2 га.

"Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность. Таким образом государственным интересам причинено 1,2 млрд грн материального ущерба" , - отмечает пресс-служба.

Сейчас правоохранители продолжаются проверять другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков на территории Киевской области.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 367 УК Украины, бывшему руководителю Главного управления Держгеокадастру в Киевской области грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Автор: Сергей Пышкин