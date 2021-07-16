В Украине ввели льготы для электромобилей и авто с ГБО
Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине". Закон направлен на развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств и комплектующих к ним, сообщает Обозреватель.
Об этом пишет Информационное управление Аппарата ВРУ. В соответствии с Законом к 1 января 2026, освобождаются от НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенной территории Украины новых транспортных средств (в том числе произведенных в Украине), оснащенных ДВС с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане , сжиженном природном газе метане или биогазе.
Кроме того, до 1 января 2031, освобождаются от НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров, ввозимых предприятиями, которые имеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства:
- транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
- транспортных средств, оснащенных ДВС с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе;
- несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.
Также Законом до 31 декабря 2035 (включительно), освобождаются от налогообложения субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по производству:
- электродвигателей предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
- литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
- зарядных устройств для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов, предназначенных для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
- транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
- электрических транспортных средств;
- транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.
Освободившиеся средства можно будет использовать на НИОКР в области электрического транспорта, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.
Кроме того, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин предложил разрешить государственным учреждениям покупать недорогие электромобили.