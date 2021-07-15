Рада приняла за основу закон об онлайн-прописке

Верховная рада приняла законопроект об онлайн-прописке украинцев. Народные депутаты поддержали в первом чтении проект закона №5463, сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовал 251 нардеп.

Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями.

Согласно проекту, место проживания декларируется в:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.

Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.

"Вместо хождения по нескольким учреждениях и месяца ожидания - 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации вроде оформления пенсии или получения медицинской помощи" , - заверили в министерстве.

Воспользоваться услугой очень легко. На портале "Дия" гражданин может выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.

"Владелец жилья, где вы живете, подтвердит запрос и позволит зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена ​​в течение суток" , - сообщили в ведомстве.

Автор: Юлия Струк