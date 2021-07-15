Прогноз погоды на пятницу: жара и небольшой дождь

На некоторые области Украины прольют долгожданные и такие желанные в жару дожди. В остальных же областях погода﻿ останется жаркой и облачной.

Итак, в пятницу, 16 июля, средняя температура по стране будет составлять 31-34°С днем и 19-22°С ночью. И только во Львовской и Одесской областях градусник покажет чуть меньшую температуру днем – от 30 до 32°С, ночью же в этих областях будет даже теплее – около 20-23°С.

На западе продолжаются дожди. В этот раз без гроз, и теперь к Закарпатью, Львовской и Ивано-Франковской области присоединится еще и Тернопольская. Также незначительные дожди выпадут в Житомирской, Киевской областях, а также на севере и на востоке страны. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Наиболее ветреная погода будет на востоке и в центре страны – там ожидаются порывы, в среднем, 11-14 км/час, в Харьковской области возможны шквалы до 22 км/час, в Черкасской – до 18 км/час. На юге, на западе Украины и в Крыму прогнозируют от 4 до 14 км/час, в Ивано-Франковской области возможны шквалы до 22 км/час. На севере страны будет ветер 7-18 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 16 июля во всех регионах страны, кроме юга, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 16 июля ожидается температура от 23 до 33°С в течении дня, 7-11 км/час, а также небольшой дождь.