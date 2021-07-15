Госпотребслужба официально отменила скандальный штраф для Новой почты

Рабочая группа Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов в ходе расследования установила, что проверки в отделениях "Новой почты" в Харькове и Чугуеве были проведены с процессуальными нарушениями, сообщила пресс-служба ведомства, сообщает UBR.

С учетом выводов рабочей группы руководство Госпотребслужбы приняло решение об отмене этих постановлений о штрафах.

"По результатам обработки материалов рабочая группа установила факты процедурных нарушений и пришла к выводу о наличии оснований для отмены вынесенных Госпотребслужбой в Харьковской области постановлений о наложении взысканий" , – отметили в ведомстве.

При этом инспекторы также установили препятствование деятельности должностным лицам во время проверок. Но сами проверки проводились с нарушениями.

Кроме того, Госпотребслужба в Харьковской области должна принять меры для восстановления прав потребителей, которые пожаловались на "Новую почту".

Напомним, Госпотребслужба в Харьковской области оштрафовала "Новую почту" на 171 млн грн и 154 млн грн " за создание препятствий инспекторам во время проверки отделений ". Основанием для проверок стали жалобы клиентов: о разбитом аквариуме и неправильном расчете.

По итогам расследования инцидента с проверкой комиссия предварительно рекомендовала главе Госпотребслужбы полностью отменить 151 млн грн штрафа.