Госпотребслужба официально отменила скандальный штраф для Новой почты
Рабочая группа Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов в ходе расследования установила, что проверки в отделениях "Новой почты" в Харькове и Чугуеве были проведены с процессуальными нарушениями, сообщила пресс-служба ведомства, сообщает UBR.
С учетом выводов рабочей группы руководство Госпотребслужбы приняло решение об отмене этих постановлений о штрафах.
"По результатам обработки материалов рабочая группа установила факты процедурных нарушений и пришла к выводу о наличии оснований для отмены вынесенных Госпотребслужбой в Харьковской области постановлений о наложении взысканий", – отметили в ведомстве.
При этом инспекторы также установили препятствование деятельности должностным лицам во время проверок. Но сами проверки проводились с нарушениями.
Кроме того, Госпотребслужба в Харьковской области должна принять меры для восстановления прав потребителей, которые пожаловались на "Новую почту".
Напомним, Госпотребслужба в Харьковской области оштрафовала "Новую почту" на 171 млн грн и 154 млн грн "
за создание препятствий инспекторам во время проверки отделений". Основанием для проверок стали жалобы клиентов: о разбитом аквариуме и неправильном расчете.
По итогам расследования инцидента с проверкой комиссия предварительно рекомендовала главе Госпотребслужбы полностью отменить 151 млн грн штрафа.