В Киеве на акции под Радой произошла стычка

В Киеве произошла стычка под Верховной радой. Там сегодня протестовали против внесения изменений в закон о языке, сообщает РБК-Украина.

Силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги возле здание парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.



Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.

Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

Автор: Дмитрий Левицкий