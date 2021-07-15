Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером

Состояние сооснователя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко достигло 1,3 миллиарда долларов после переоценки компании при привлечении инвестиций, сообщает Экономическая правда.

Это позволило бы ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место Александра Ярославского, отмечает издание.

Revolut привлек 800 млн долларов инвестиций. Компанию оценили в 33 млрд долларов, что делает ее самым дорогим финтех-стартапом Великобритании, пишет TechCrunch.

Новая оценка в шесть раз больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования в 2020 году. Тогда компанию оценили в 5,5 млрд долларов.

По состоянию на декабрь 2020 года у Яценко было около 3,97% акций компании, по данным Pitchbook. После инвестиций его доля могла снизиться примерно до 3,87%. В таком случае акции, принадлежащие Яценко, оцениваются примерно в 1,3 млрд долларов.

Привлеченные 800 млн долларов компания планирует направить на запуск новых продуктов и экспансию на новые рынки, пишет Bloomberg.

Напоминаем:

Британскую компанию Revolut запустили в 2015 году россиянин Николай Сторонский и Яценко.

Сервис позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютой, покупать страховку и т. д.

Revolut не имеет отделений, поэтому все операции с картами проходят в одноименном приложении на смартфоне.

Компания работает на рынках ЕС и США, имея около 16 млн клиентов и более 150 млн транзакций в месяц.