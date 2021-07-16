На европейском рынке появятся электромобили из США

Официальное подтверждение планов было обнародовано в открытом письме к потенциальным клиентам в Европе, сообщает 24 Канал.

Эдектропроизводитель подтвердил эту новость электронным письмом, направленным потенциальным клиентам в Европе через "Центр привлечения клиентов" фирмы. В электронном письме Rivian отмечает: "Мы планируем расширить продажи в Европе еще в начале 2022 года".

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Фото: электрические внедорожники Rivian R1T и R1S / Rivian

Сейчас у Rivian есть офис в английском Уокинге – родном городе компании McLaren. Возможно, экспансия на Старый континент начнется именно оттуда. Еще в конце 2020 года основатель и исполнительный директор Rivian Эр Джей Скариндж подтвердил, что компания будет выпускать компактные модели, ориентированные на китайский и европейский рынки. Вместе с тем было подтверждено, что в Европе будет планируется локальное производство.

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Фото: электрические внедорожники Rivian R1T и R1S / Rivian

В США уже в этом месяце первые покупатели начнут получать свои электрические пикапы Rivian R1T. В Канаде машины начнут прибывать к покупателям в ноябре. Скорее всего, Rivian сначала дополнит пикап электрическим внедорожником R1S на местном рынке, а уже потом начнет расширение за пределы Северной Америки.

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Фото: электрические внедорожники Rivian R1T и R1S / Rivian

В электронном письме не указано, направляются ли R1T и R1S в Европу, или это будут обещанные более компактные модели.

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Фото: электрические внедорожники Rivian R1T и R1S / Rivian
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