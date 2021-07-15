ЧП в метро Киева: поезда остановились, на станциях давка

В четверг, 15 июля, в киевском метрополитене человек упал под поезд. Сотрудники объявили, что ЧП произошло на станции "Левобережная", сообщает РБК-Украина.

t.me/novynylive

Инцидент произошел около 17:30. На месте работают соответствующие органы.

Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".

"На перегоне "Дарница" – "Левобережный" человек попал под поезд. На месте работают специалисты" , – говорится в сообщении.

О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.

t.me/novynylive

t.me/novynylive

t.me/novynylive

t.me/novynylive

t.me/novynylive

Автор: Тетяна Самарук