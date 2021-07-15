Конституционный Суд опубликовал решение по языковому закону

Конституционный Суд Украины обнародовал решение по представлению 51 народного депутата относительно соответствия Основному закону закона о функционировании украинского языка как государственного, сообщает Деловая столица.

В КСУ обратили внимание, что нардепы в своем представлении указывали только на якобы ограничения по использованию русского языка и нарушения прав представителей данного национального меньшинства. При этом, согласно Конституции, ни один из языков национальных меньшинств не может особого в сравнении с другими статуса.

"Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевских времен. Языковой вопрос постоянно присутствовал в национально-культурной и политической борьбе украинцев за собственное государство… Как язык автохтонного, многочисленного и титульного этноса украинский язык имеет статус единственного государственного языка в Украине, что соответствует мировой практике" , — отметили в КСУ.

"Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства, поскольку язык — это своеобразный код нации, а не только средство общения… Украинский язык — непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности… Поэтому любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины" , — сказано в решении.

"Владеть украинским языком как языком своего гражданства — обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения" , — отметили в КСУ.

В решении отмечается, что владение государственным языком на соответствующем квалификационном уровне обеспечивает реализацию прав представителей коренных народов и национальных меньшинств, в частности, на образование и занимание определенных должностей.