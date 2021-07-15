100 млрд за чужие газовые долги и новая платежка за коммуналку

В Украине решили списать миллиардные долги за газ для всех участников рынка. Из бюджета могут потратить около 100 млрд грн, львиная доля этих денег покроет недоплату компаний Дмитрия Фирташа. Но в то время, как одним украинцам долги списывают, другим уже приготовили третью платежку за голубое топливо, сообщает Обозреватель.

Задолженность на рынке газа достигла рекордных 100 млрд грн. На это есть несколько причин. Например, ручное регулирование тарифов: с одной стороны власть повышала стоимость голубого топлива, а с другой – не позволяла поднимать стоимость отопления и горячей воды (а она на 70-80% зависит от стоимости газа).

Еще одна причина – в Украине до сих пор нет 100% учета голубого топлива, а последние несколько лет облгазы саботировали пересмотр норм потребления и задним числом начисляли долги якобы исходя из "температурных коэффициентов".

В результате "слуги" одним щедрым решением решили закрыть долги всех: и населения за "температурные коэффициент", и облгазов, и газсбытов, и поставщиков тепла. Но щедрость эта условная: деньги выделят из бюджета, а, значит, заплатит за долги каждый украинец.

"Вместо того, чтобы внедрить стопроцентный учет газа, облгазы поочередно оспаривали каждую попытку правительства снизить нормы потребления газа. И чтобы закрепить эффект, выставили весь виртуально потребленный газ в счетах потребителям, но без требования оплаты. То есть, задолженность у потребителя есть, но попыток ее взыскать облгаз не делает" , – рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Фактически, парламент выписал платежку на 100 млрд грн для всех налогоплательщиков. Правда, часть этих долгов, в первую очередь поставщиков тепла и горячей воды, действительно оправдана. Например, как рассказал глава "Укртеплокоммунэнерго" (ассоциация поставщиков тепла и горячей воды) Арсентий Блащук, только на разнице тарифов на газ и тепло образовалась дыра в 27 млрд грн.

И по закону, если государство принимает решение искусственно ограничить цены или тарифы, то вместе с тем оно должно компенсировать компаниям разницу между рыночной стоимостью и утвержденными тарифами. "В этом отопительном сезоне газ по ПСО был 6,99 грн, а на рынке по 9 грн. Кто погасит эту разницу?" – задается вопросом Блащук.

Главный бенефициар такого решения – олигарх Дмитрий Фирташ, который владеет большой частью облгазов и облгазсбытов. Его долги перед "Нафтогазом" спишут, а это десятки миллиардов гривен.

Для одних долги списали, а для других приготовили третью платежку

И пока одним долги за газ списывают, простым украинцам готовят третью платежку (помимо оплаты по счетчику и платы за транспортировку). Теперь за обслуживание газовых сетей внутри дома тоже придется платить.

"Исходя из действующих изменений в закон, на сегодня по умолчанию обслуживание внутридомовых газовых сетей возложено на субъект распределения газа, того, кто обслуживает внешнедомовые инженерные сети. Но за это он будет по умолчанию выставлять счет собственникам дома" , – пояснил руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Андрей Никончук.

Пока такие платежки не приходят, но чем сильнее изнашиваются трубы, тем больше шансов, что рано или поздно их придется ремонтировать. И за любую поломку может прийти отдельная квитанция.

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко говорит, что выгоднее всего будет передать внутридомовые сети на баланс облгазам, у которых уже есть опыт и специалисты. А если отдельно нанимать компанию, то расходы могут оказаться слишком высокими. Также есть проблема в старых домах малой этажностью: чем меньше жильцов, тем больше придется платить каждой отдельной семье.

"Стоимость обслуживания внутридомовых сетей облгазами будет зависеть от дома: высотка – это одна ситуация, хрущевка – другая" , – поясняет эксперт.

По сравнению с расходами на транспортировку, по идее, новая платежка не будет настолько ощутимо бить по карманам.

В целом, списание долгов главную проблему не решит. В Украине необходимо ввести поквартирный учет газа для всех, а для этого придется установить счетчики еще у двух миллионов семей. Кроме того, также стоит пересмотреть нормативы потребления голубого топлива и санкции для тех, кто и после списания продолжит накапливать долги.