Что ожидается на валютном рынке в четверг
В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке снизились под давлением повышенного предложения валюты. При этом они ушли ниже диапазона, в котором проходила торговля во вторник и среду.
Близость периода уплаты платежей в бюджет и неспособность доллара вырасти подтолкнули сегодня крупные компании к активным продажам валюты. К ним присоединились спекулянты, и в результате их объединенных усилий котировки сначала опустились ниже уровня 27,30 гривен, а к закрытию торгов достигли минимумов в районе 27,265-27,275 гривен. Покупатели не торопились выкупать подешевевший доллар, рассчитывая, что ценник опустят еще ниже. Национальный банк на рынке тоже не появился.
Закрыли торги четверга на 3,5 копейки на покупке и на 4 копейки на продаже ниже, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,27/27,33 (покупка/продажа).
В отличие от предыдущих дней торги четверга открылись широко: спрэд на открытии составил 6 копеек. Первая сделка по цене 27,2901 гривен прошла в 09:55. В начале торгов покупатели проявили активность и подтолкнули ценник на покупку вверх до 27,308 гривен. Продавцы отреагировали ростом до 27,315 гривен. Но как только первую волну спроса удовлетворили, рост котировок прекратился, а затем они плавно пошли вниз. Уже к 12:15 опустились ниже уровня 27,30 гривен, а после 15:00 – и ниже 27,28 гривен. Закрыли торги на минимальных дневных значениях.
Котировки закрытия – 27,265/27,275 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 14,5 млн по сравнению со средой и составил 108 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3001 гривен.
- Официальный курс доллара на 16 июля установлен на отметке 27,2905 гривен за доллар, снижение на 1,42 копейки.
- Официальный курс евро на 16 июля установлен на отметке 32,2369 гривны за евро, снижение на 1,13 копейки.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1805. В результате коррекции, начавшейся вчера после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла евро вырос до отметки 1,1850 доллара, но затем опять начал падать и к вечеру опустился до 1,1801 доллара.
Российский рубль после нескольких неудачных попыток вырасти до 74 рублей за доллар вновь возобновил падение и к вечеру опустился до 74,35 рублей за доллар. После 19 часов снижение рубля продолжается. Наличный рубль в столице сегодня опять продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.
Что ожидается на валютном рынке в пятницу
Главный фактор, который сейчас оказывает влияние на работу валютного рынка, - это летнее снижение деловой активности. Уменьшение оборотов способствует тому, что выход крупного покупателя или продавца валюты сейчас способен развернуть тренд в ту или иную сторону. Мы продолжаем считать, что движения безналичного доллара происходят в диапазоне 27,22-27,33 гривен, сформировавшемся на прошлой неделе. Сейчас доллар движется к нижней границе этого диапазона. Последний рабочий день недели, тем более летом, будет отмечен еще большим снижением активности. Как следствие, безналичный доллар может потерять в цене еще пару копеек.
Наличный доллар, который утром продавали по 27,29-27,30 гривен, к вечеру подешевел до 27,25 гривен. Завтра утром доллар начнут продавать по 27,25-27,26 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения межбанка. Если там продолжится снижение, будет дальше дешеветь и наличный доллар.
Снижение на FOREX параллельно с удешевлением наличного доллара привели к понижению ценника и на наличный евро. Утром его продавали по 27,30-27,32 гривен, а к вечеру – уже по 27,25 гривен. Если тенденция сохранится, завтра его цена может опуститься до 27,20 гривен.
Что касается наличного рубля, считаем, что его цена на уровне 3,65-3,67 гривны за 10 рублей сохранится до выходных. В случае же, если рубль в мире подешевеет к доллару еще больше, наличный рубль может потерять в цене еще пару копеек. Но это произойдет не раньше следующего понедельника.