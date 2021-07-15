Что ожидается на валютном рынке в четверг

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке снизились под давлением повышенного предложения валюты. При этом они ушли ниже диапазона, в котором проходила торговля во вторник и среду.

Близость периода уплаты платежей в бюджет и неспособность доллара вырасти подтолкнули сегодня крупные компании к активным продажам валюты. К ним присоединились спекулянты, и в результате их объединенных усилий котировки сначала опустились ниже уровня 27,30 гривен, а к закрытию торгов достигли минимумов в районе 27,265-27,275 гривен. Покупатели не торопились выкупать подешевевший доллар, рассчитывая, что ценник опустят еще ниже. Национальный банк на рынке тоже не появился.

Закрыли торги четверга на 3,5 копейки на покупке и на 4 копейки на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,27/27,33 (покупка/продажа).

В отличие от предыдущих дней торги четверга открылись широко: спрэд на открытии составил 6 копеек. Первая сделка по цене 27,2901 гривен прошла в 09:55. В начале торгов покупатели проявили активность и подтолкнули ценник на покупку вверх до 27,308 гривен. Продавцы отреагировали ростом до 27,315 гривен. Но как только первую волну спроса удовлетворили, рост котировок прекратился, а затем они плавно пошли вниз. Уже к 12:15 опустились ниже уровня 27,30 гривен, а после 15:00 – и ниже 27,28 гривен. Закрыли торги на минимальных дневных значениях.

Котировки закрытия – 27,265/27,275 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 14,5 млн по сравнению со средой и составил 108 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3001 гривен.

Официальный курс доллара на 16 июля установлен на отметке 27,2905 гривен за доллар, снижение на 1,42 копейки.

Официальный курс евро на 16 июля установлен на отметке 32,2369 гривны за евро, снижение на 1,13 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1805. В результате коррекции, начавшейся вчера после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла евро вырос до отметки 1,1850 доллара, но затем опять начал падать и к вечеру опустился до 1,1801 доллара.

Российский рубль после нескольких неудачных попыток вырасти до 74 рублей за доллар вновь возобновил падение и к вечеру опустился до 74,35 рублей за доллар. После 19 часов снижение рубля продолжается. Наличный рубль в столице сегодня опять продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Главный фактор, который сейчас оказывает влияние на работу валютного рынка, - это летнее снижение деловой активности. Уменьшение оборотов способствует тому, что выход крупного покупателя или продавца валюты сейчас способен развернуть тренд в ту или иную сторону. Мы продолжаем считать, что движения безналичного доллара происходят в диапазоне 27,22-27,33 гривен, сформировавшемся на прошлой неделе. Сейчас доллар движется к нижней границе этого диапазона. Последний рабочий день недели, тем более летом, будет отмечен еще большим снижением активности. Как следствие, безналичный доллар может потерять в цене еще пару копеек.

Наличный доллар, который утром продавали по 27,29-27,30 гривен, к вечеру подешевел до 27,25 гривен. Завтра утром доллар начнут продавать по 27,25-27,26 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения межбанка. Если там продолжится снижение, будет дальше дешеветь и наличный доллар.

Снижение на FOREX параллельно с удешевлением наличного доллара привели к понижению ценника и на наличный евро. Утром его продавали по 27,30-27,32 гривен, а к вечеру – уже по 27,25 гривен. Если тенденция сохранится, завтра его цена может опуститься до 27,20 гривен.

Что касается наличного рубля, считаем, что его цена на уровне 3,65-3,67 гривны за 10 рублей сохранится до выходных. В случае же, если рубль в мире подешевеет к доллару еще больше, наличный рубль может потерять в цене еще пару копеек. Но это произойдет не раньше следующего понедельника.