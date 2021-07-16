Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели
Для того, чтобы можно было более продуманно подходить к составлению своего гардероба, стоит собрать у себя в гардеробе базовые сумки, которые подойдут практически ко всему, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем Instagram рассказал стилистка Самаль Стритстайл.
Каким критериям должна отвечать базовая сумка:
- В первую очередь, она должна быть высокого качества - так как вы приобретаете ее не на один год, и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов.
- Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.
- В стиле минимализм, лаконичная - такая сумка не потеряет своей актуальности.
- Базовых цветов - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальны.
- Не забывайте про правило соразмерности.
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Топ-5 сумок для базового гардероба
Шопер - для шопинга, путешествий и в офис.
Рюкзак - на все случаи жизни.
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На цепочке - идеально для свидания и вечерних прогулок.
Тоут - с такой - хоть куда в городе!
Кросс-боди - лаконичная и вместительная.
Автор: Татьяна Турчаникова