Топ-5 базовых сумок на каждый день: стилист показала трендовые модели

Для того, чтобы можно было более продуманно подходить к составлению своего гардероба, стоит собрать у себя в гардеробе базовые сумки, которые подойдут практически ко всему, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказал стилистка Самаль Стритстайл.

Каким критериям должна отвечать базовая сумка:

В первую очередь, она должна быть высокого качества - так как вы приобретаете ее не на один год, и носить будете достаточно часто - сумка должна выдержать сотни ваших выходов.

Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы / ноутбук и другие вещи - понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.

В стиле минимализм, лаконичная - такая сумка не потеряет своей актуальности.

Базовых цветов - бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, черный, - эти цвета наиболее универсальны.

Не забывайте про правило соразмерности.

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Топ-5 сумок для базового гардероба

Шопер - для шопинга, путешествий и в офис.

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Рюкзак - на все случаи жизни.

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фото: instagram.com/streetstyle_looks_

На цепочке - идеально для свидания и вечерних прогулок.

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Тоут - с такой - хоть куда в городе!

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Кросс-боди - лаконичная и вместительная.

фото: instagram.com/streetstyle_looks_

Автор: Татьяна Турчаникова