У Жеваго отрицают объявление в международный розыск

Интерпол рассматривает вопрос об объявлении в международный розыск бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, однако окончательного решения пока нет﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнесмена, сообщает Деловая столица.

"Мы знаем, что Интерпол рассматривает это дело, но окончательное решение еще не принято. Обращаем внимание, что ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения" , — добавили пресс-служба.

По словам адвокатов экс-нардепа, "обвинения в нарушении законодательства являются юридически ничтожными, и в случае доведения дела до суда будут доказательно опровергнуты". Уголовное преследование, как утверждают юристы, имеет заказной характер для поднятия рейтинга.

"Уголовное преследование господина Жеваго не основывается на законе. Это стало прямым следствием объявленной властями так называемой "борьбы с олигархами" и заговора крупных олигархических групп-монополистов, приближенных к власти, которые хотят уничтожить весь честный и прозрачный бизнес в Украине" , — сказано в сообщении.

Адвокаты бизнесмена призвали власти действовать исключительно правовым способом с публичным обнародованием всей информации.