В Киеве сторонники Стерненко празднуют отставку Авакова

Около здания Министерства внутренних дел, что на улице Академика Богомольца в Киеве, проходит ранее анонсированная Сергеем Стерненко акция празднования отставки Арсена Авакова. Вскоре после начала на нее явился сам Стерненко, сообщает Страна.ua.

фото "Страна"

Акция выдалась не слишком многочисленной. Как сообщает журналист, по состоянию на 20:25 под зданием ведомства собрались не более 100-150 человек.

Организаторы запустили музыку. Кто-то под нее принялся танцевать, несколько молодых людей набивали мяч. Никто ничего не скандировал, однако участники развернули плакат с требованием сменить систему.

На месте мероприятия работает полиция диалога.