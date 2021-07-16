Фьюри - Уайлдер: названа новая дата боя

Промоутерская компания Top Rank объявила новую дату поединка между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, который пришлось перенести из-за коронавируса, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Twitter﻿ Top Rank.

Поединок перенесен на 9 октября. Бой состоится в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Напомним, что изначально бой был запланирован на 24 июля.

Фьюри - Уайлдер: история противостояния