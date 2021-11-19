Правила организации обеденной зоны

Уютная и комфортная столовая – одна из главных зон в каждом доме. Как правильно организовать это уютное пространство – читайте в материале, сообщает 24 Канал.

Продуманная, изысканная и атмосферная обеденная зона – отличный способ придать дому обновленную, свежую атмосферу.

Современное искусство

К обеденному пространству можно добавить яркое произведение современного искусства. Современная мебель часто состоит из строгих линий и гладких углов, что может сделать комнату суровой и холодной. С помощью цветных оттенков картин можно создать теплый вид.

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Не усложнять

С помощью правильной мебели можно создать простой и минималистичный уголок. Выбирая этот способ, стоит продуманно подобрать краски для столовой: они должны сочетаться со столом и стульями.

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Сочетание цветов

В дизайне обеденного пространства можно совместить нейтральные и смелые цвета, которые станут изюминкой столовой.

Смелые обои

Обеденная зона – отличное место для экспериментов со смелыми обоями. Фактурный вид поможет пространству приобрести интересный и уникальный вид.

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Сочетание стилей

По желанию можно объединить несколько стилей. К примеру, комбо из традиционного стола, смелых стульев и промышленного светильника станет выигрышным.

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Разные стулья

Последней смелой тенденцией декорирования столовой является сочетание разных по стилю стульев. Таким образом комната иметь современный и игривый вид. Большим плюсом такого решения является то, что такую мебель можно приобрести на распродажах.